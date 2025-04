Le BC Boncourt n’est plus lanterne rouge

Le BC Boncourt tient sa troisième victoire de la saison. Les Ajoulots se sont imposés 71-64 face à Académie Fribourg M23 dimanche soir au Chaudron lors d’un match de classement de Ligue B de basketball. Après deux premiers quarts serrés (17-15 et 18-15), ils se sont fait surprendre dans la troisième période qu’ils ont perdue 25-11. Mais les Jurassiens sont restés concentrés pour dominer les Fribourgeois 25-9 dans le dernier effort et ainsi renverser la rencontre à leur avantage.

Simon Ducommun a été le meilleur compteur boncourtois avec 24 points marqués.

Le BC Boncourt enchaîne un deuxième succès consécutif, le troisième de la saison, et quitte la place de lanterne rouge. Il dépasse Union Lavaux Riviera pour se classer 15e et avant-dernier de la hiérarchie. Il comptabilise six points, tout comme la formation vaudoise. /cra