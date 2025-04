« Un excellent retour en Ligue B » pour le BC Boncourt

Un trophée pour embellir la saison

Le BC Boncourt peut tout de même se consoler avec un titre décroché cette saison. Il a remporté la Coupe ProBasket Classics face à Wiedikon samedi . « Ce n’est pas un titre anecdotique. Ça démontre à quel point le club évolue », se réjouit Grégory Franc. Le club ajoulot mise sur la continuité avec un accent tout particulier donné à la formation. Il espère gagner quelques places dès la saison prochaine et vise à terme un retour en Ligue A. « On est une équipe formatrice et on veut offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs prometteurs. Cette année était là pour donner de l’expérience à nos joueurs. On reste persuadés que la saison prochaine, on ne sera plus dans les dernières positions du classement », confie le président du BCB qui n’exclut pas l’arrivée « d’un ou deux joueurs d’expérience » cet été. /cra