Jérôme Schrago foulera le parquet des mondiaux

Trois Jurassiens fouleront les terrains des Championnats du monde vétérans de basketball. Jérôme Schrago, Martina Becker et Andrea Russell représenteront la Suisse au Tessin à partir de vendredi. Ils participent tous les trois pour la première fois à cette compétition qui est organisée tous les deux ans. « C’est toujours une fierté de pouvoir représenter l’équipe suisse. Un événement pareil en Suisse, c’est juste incroyable », confie Jérôme Schrago. L’ancien joueur du BC Boncourt a déjà disputé deux Championnats d’Europe chez les vétérans, mais prendra part à son premier tournoi international. Bien que les Championnats se disputent dans une ambiance plus chaleureuse qu’un tournoi professionnel, il garde toujours son esprit de compétition à l’âge de 54 ans. « On n’aime pas perdre, on a toujours cette volonté de gagner. Mais à côté il y a aussi la sagesse et on profite du moment de convivialité qu’il y a avec les autres personnes qui sont présentes », sourit le Jurassien.