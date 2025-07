Les jeunes Suisses et leurs Boncourtois en quarts de finale de l’Euro de basket U20

Des éléments du BC Boncourt contribuent au très bon parcours de l’équipe de Suisse des moins de 20 ans à l’Euro de basketball de deuxième division. Entraînée notamment par le coach du BCB Nemanja Calasan (ndlr : qui est assistant dans le staff helvétique), notre équipe nationale – qui compte aussi dans ses rangs les joueurs boncourtois Loïc Membrez et Thibault Merino – s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition en terminant en tête de son groupe. Lors de son dernier match de la phase initiale joué mercredi, elle a pris la mesure de l'Autriche 76-72. Vendredi, elle défiera le Kosovo pour tenter de rallier le dernier carré.





Confiance en Loïc Membrez

Le pivot du BC Boncourt Loïc Membrez a figuré dans le cinq de base lors des cinq rencontres de groupe. L’équipe de Suisse a battu l’Autriche, les Pays-Bas et le Danemark et s’est inclinée contre la Macédoine du Nord et la Géorgie. Grâce aux confrontations directes, elle s’est toutefois assurée la première place de son groupe. Lors de ces cinq rencontres, Loïc Membrez (20 ans) a cumulé une cinquantaine de minutes de jeu et a inscrit cinq points. Il a aussi pris huit rebonds. Son coéquipier dans le Jura Thibault Merino (18 ans) – qui a rejoint la sélection dans un second temps – a dû se contenter de moins de deux minutes de jeu. Il a toutefois marqué trois points. /mle