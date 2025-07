La Suisse et ses basketteurs jurassiens chocolat

Un dernier week-end au goût amer pour l’équipe de Suisse de basketball des moins de 20 ans. Samedi, elle s’est inclinée 75-55 contre la Lettonie en demi-finale de l’Euro en Division B. Ce dimanche, elle a subi une nouvelle défaite, cette fois contre la Turquie 86-54 en finale pour la 3e place. Notre équipe nationale échoue donc au 4e rang de cette compétition et ne sera pas promue en Division A. Avec comme assistant l’entraîneur du BC Boncourt Nemanja Calasan et comme joueurs les Boncourtois Loïc Membrez et Thibault Merino, la Suisse avait des accents jurassiens. Le pivot Loïc Membrez a été titularisé lors de tous les matches, sauf pour la petite finale. Thibault Merino, lui, a dû se contenter d’un rôle de joker et a peu foulé le parquet arménien dans ces joutes continentales. /mle