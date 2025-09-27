Le BCB lance sa saison par une défaite

Un revers pour entamer sa deuxième saison en Ligue B. Le BC Boncourt a perdu 68-59 à Vacallo samedi soir pour le lancement du championnat. Les basketteurs jurassiens ont pourtant fait la course en tête 18-12 au terme du premier quart-temps. Mais les Tessinois ont ensuite pris les choses en main en comptant dix unités d’avance avec un score de 53-43 en leur faveur après l’avant-dernière période. Malgré les 27 points de Thibault Merino, le BCB n’a pas su revenir dans la partie. Les hommes de Nemanja Calasan concèdent ainsi leur première défaite de la saison avant de disputer la deuxième journée de championnat avec un nouveau déplacement à Riviera le week-end prochain. /nmy