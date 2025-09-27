Le BCB lance sa saison par une défaite

Le BC Boncourt s’est incliné 68-59 à Vacallo samedi soir en ouverture du championnat de Ligue ...
Le BCB lance sa saison par une défaite

Le BC Boncourt s’est incliné 68-59 à Vacallo samedi soir en ouverture du championnat de Ligue B de basketball.

Nemanja Calasan et ses joueurs rentrent défaits du Tessin. (Photo archives : Stéphane Bée) Nemanja Calasan et ses joueurs rentrent défaits du Tessin. (Photo archives : Stéphane Bée)

Un revers pour entamer sa deuxième saison en Ligue B. Le BC Boncourt a perdu 68-59 à Vacallo samedi soir pour le lancement du championnat. Les basketteurs jurassiens ont pourtant fait la course en tête 18-12 au terme du premier quart-temps. Mais les Tessinois ont ensuite pris les choses en main en comptant dix unités d’avance avec un score de 53-43 en leur faveur après l’avant-dernière période. Malgré les 27 points de Thibault Merino, le BCB n’a pas su revenir dans la partie. Les hommes de Nemanja Calasan concèdent ainsi leur première défaite de la saison avant de disputer la deuxième journée de championnat avec un nouveau déplacement à Riviera le week-end prochain. /nmy


 

Actualités suivantes

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 05:03

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Basketball    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Basketball    Actualisé le 24.09.2025 - 15:00

Articles les plus lus

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 22:29

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Basketball    Actualisé le 24.09.2025 - 15:00

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Basketball    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

Basketball    Actualisé le 10.09.2025 - 22:19

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

Basketball    Actualisé le 12.09.2025 - 21:47

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 22:29