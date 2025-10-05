Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt n’a pas récolté ses premiers points de la saison à Vevey. Il a perdu 60-47 contre Riviera dimanche dans le championnat de Ligue B de basketball. Le BCB était mené de sept longueurs au terme du premier quart-temps (15-8). Les forces se sont équilibrées dans la deuxième période où les deux formations ont marqué 17 points. Les Vaudois ont porté leur avance à 14 longueurs dans le troisième quart-temps (53-39). La Red Team n’a plus pu revenir dans la partie, l’écart étant trop conséquent avant l’ultime période. Meilleur pointeur de la partie côté jurassien, Simon Ducommun a inscrit 15 points.

Après deux défaites consécutives, le BC Boncourt tentera de remporter son premier succès de la saison le week-end prochain. Il recevra Villars samedi pour sa première à domicile. /fwo