Le BC Boncourt n’est pas passé loin pour sa première au Chaudron

Les basketteurs ajoulots se sont inclinés contre Villars 63-59 samedi soir pour leur premier ...
Le BC Boncourt n’est pas passé loin pour sa première au Chaudron

Les basketteurs ajoulots se sont inclinés contre Villars 63-59 samedi soir pour leur premier match à domicile de la saison de Ligue B. Ils concèdent une troisième défaite en autant de rencontres.

Les 20 points de Simon Ducommun n'ont pas suffi au BC Boncourt. (Photo : archives Stéphane Bée) Les 20 points de Simon Ducommun n'ont pas suffi au BC Boncourt. (Photo : archives Stéphane Bée)

Le BC Boncourt s’incline de peu devant son public. Les basketteurs ajoulots ont subi une défaite contre Villars 63-59 samedi soir pour leur premier match à domicile de la saison de Ligue B. Ils sont mal entrés dans le match et se sont retrouvés largement menés dès le premier quart-temps (21-7). Ils ont ensuite bien réagi et sont revenus à hauteur de leur adversaire en seconde période (20-6) pour le plus grand plaisir des 150 spectateurs présents au Chaudron. La Red Team est restée dans son match, mais elle a dû s’avouer vaincue de peu dans les deux derniers quarts (15-13 et 21-19). Meilleur pointeur du soir coté jurassien, Simon Ducommun a inscrit 20 points.

Le BCB concède un troisième revers en autant de matches de Ligue B. Il accueille la semaine prochaine les Lucernois de Swiss Central qui, comme Boncourt, n’ont pas marqué le moindre point cette saison. /cra


 

Actualités suivantes

Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces

Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces

Basketball    Actualisé le 11.10.2025 - 07:35

LeBron James va manquer le début de saison

LeBron James va manquer le début de saison

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 07:27

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

Articles les plus lus

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

LeBron James va manquer le début de saison

LeBron James va manquer le début de saison

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 07:27

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Basketball    Actualisé le 05.10.2025 - 19:49

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

Basketball    Actualisé le 07.10.2025 - 19:45

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03