Le BC Boncourt n’est pas passé loin pour sa première au Chaudron

Le BC Boncourt s’incline de peu devant son public. Les basketteurs ajoulots ont subi une défaite contre Villars 63-59 samedi soir pour leur premier match à domicile de la saison de Ligue B. Ils sont mal entrés dans le match et se sont retrouvés largement menés dès le premier quart-temps (21-7). Ils ont ensuite bien réagi et sont revenus à hauteur de leur adversaire en seconde période (20-6) pour le plus grand plaisir des 150 spectateurs présents au Chaudron. La Red Team est restée dans son match, mais elle a dû s’avouer vaincue de peu dans les deux derniers quarts (15-13 et 21-19). Meilleur pointeur du soir coté jurassien, Simon Ducommun a inscrit 20 points.

Le BCB concède un troisième revers en autant de matches de Ligue B. Il accueille la semaine prochaine les Lucernois de Swiss Central qui, comme Boncourt, n’ont pas marqué le moindre point cette saison. /cra