Pas de victoire sous le sapin pour le BC Boncourt

L’équipe jurassienne de Ligue B de basketball a perdu 88-76 à Fribourg dimanche.
Pas de victoire sous le sapin pour le BC Boncourt

L’équipe jurassienne de Ligue B de basketball a perdu 88-76 à Fribourg dimanche.

Le BCB a terminé 2025 sur une défaite. (Photo archives : Stéphane Bée) Le BCB a terminé 2025 sur une défaite. (Photo archives : Stéphane Bée)

Le BC Boncourt ne s’est pas offert de victoire pour Noël en Ligue B de basketball. Pour sa dernière rencontre avant les Fêtes de fin d’année, la formation jurassienne s’est inclinée 88-76 dans la salle des M23 de Fribourg dimanche après-midi. Les 19 points et 8 rebonds d’Omar Ahamed n’ont pas été suffisants à la Red Team pour espérer s’imposer. Ce 10e revers en 13 duels scotche le BCB à l’avant-dernière place du classement. Les Jurassiens sont même sous la menace de la lanterne rouge Winterthour qui compte une victoire de retard mais avec un matche de moins que les Boncourtois. /nmy


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 08:22

Une 3e défaite pour le Thunder

Une 3e défaite pour le Thunder

Basketball    Actualisé le 20.12.2025 - 07:29

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:38

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Articles les plus lus

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:38

Une 3e défaite pour le Thunder

Une 3e défaite pour le Thunder

Basketball    Actualisé le 20.12.2025 - 07:29

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Basketball    Actualisé le 14.12.2025 - 21:22

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:38

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Basketball    Actualisé le 14.12.2025 - 21:22

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24