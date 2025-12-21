Pas de victoire sous le sapin pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt ne s’est pas offert de victoire pour Noël en Ligue B de basketball. Pour sa dernière rencontre avant les Fêtes de fin d’année, la formation jurassienne s’est inclinée 88-76 dans la salle des M23 de Fribourg dimanche après-midi. Les 19 points et 8 rebonds d’Omar Ahamed n’ont pas été suffisants à la Red Team pour espérer s’imposer. Ce 10e revers en 13 duels scotche le BCB à l’avant-dernière place du classement. Les Jurassiens sont même sous la menace de la lanterne rouge Winterthour qui compte une victoire de retard mais avec un matche de moins que les Boncourtois. /nmy