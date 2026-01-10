Le BCB commence son année en grimaçant

Le BC Boncourt lance son année par une défaite. Pour son retour en Ligue B après les fêtes, il a perdu 85-61 contre Morges samedi soir au Chaudron. Les basketteurs jurassiens n’ont jamais fait la course en tête durant cette partie et étaient menés 26-51 à la mi-match. Ils ont notamment manqué d’adresse au shoot avec 40% de réussite à 2 points et 25% à 3 points (contre 58% et 33% côté vaudois). Et les 11 points d’Hénoc Kanza Matondo ont été insuffisants pour permettre aux Boncourtois de faire douter le 7e du classement. Ce revers scotche la Red Team à la 15e et avant-dernière place du classement avec une victoire d’avance sur la lanterne rouge Winterthour qui a néanmoins disputé une rencontre de moins que le BCB. /nmy