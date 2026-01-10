Le BCB commence son année en grimaçant

Le BC Boncourt s’est incliné 85-61 devant Morges samedi au Chaudron et reste avant-dernier ...
Le BCB commence son année en grimaçant

Le BC Boncourt s’est incliné 85-61 devant Morges samedi au Chaudron et reste avant-dernier de Ligue B.

Hénoc Kanza Matondo a été le meilleur marqueur de son équipe avec 11 points contre Morges. (Photo archives : Stéphane Bée) Hénoc Kanza Matondo a été le meilleur marqueur de son équipe avec 11 points contre Morges. (Photo archives : Stéphane Bée)

Le BC Boncourt lance son année par une défaite. Pour son retour en Ligue B après les fêtes, il a perdu 85-61 contre Morges samedi soir au Chaudron. Les basketteurs jurassiens n’ont jamais fait la course en tête durant cette partie et étaient menés 26-51 à la mi-match. Ils ont notamment manqué d’adresse au shoot avec 40% de réussite à 2 points et 25% à 3 points (contre 58% et 33% côté vaudois). Et les 11 points d’Hénoc Kanza Matondo ont été insuffisants pour permettre aux Boncourtois de faire douter le 7e du classement. Ce revers scotche la Red Team à la 15e et avant-dernière place du classement avec une victoire d’avance sur la lanterne rouge Winterthour qui a néanmoins disputé une rencontre de moins que le BCB. /nmy


 

Actualités suivantes

Les Wizards battus pour le retour de George

Les Wizards battus pour le retour de George

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 07:12

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Articles les plus lus

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40