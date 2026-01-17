Le BC Boncourt boucle la phase préliminaire sur une défaite

Les basketteurs ajoulots ont perdu 68-53 contre les Goldcoast Wallabies samedi à Erlenbach ...
Le BC Boncourt boucle la phase préliminaire sur une défaite

Les basketteurs ajoulots ont perdu 68-53 contre les Goldcoast Wallabies samedi à Erlenbach en Ligue B.

Les points et les rebonds de Hénoc Matondo Kanza n'ont pas été suffisants pour le BC Boncourt. (Photo : archives Stéphane Bée) Les points et les rebonds de Hénoc Matondo Kanza n'ont pas été suffisants pour le BC Boncourt. (Photo : archives Stéphane Bée)

Le BC Boncourt n’a pas tenu la distance. Les basketteurs ajoulots se sont inclinés 68-53 sur le parquet des Goldcoast Wallabies samedi à Erlenbach lors de la dernière journée de la phase préliminaire de Ligue B. La Red Team menait 37-31 à la mi-match face aux 4es du classement, avant de laisser filer le match. Elle a perdu son avantage dans le 3e quart temps, avant de craquer lors de l’ultime période où elle a inscrit 13 points de moins que les Zurichois. Louis Rucklin avec ses 12 points, Hénoc Kanza Matondo avec ses 8 points et ses 10 rebonds, ou encore Loïc Membrez et ses 12 rebonds ont été les Jurassiens les plus prolifiques. Le BCB retombe provisoirement à la dernière place du classement, avant de disputer la 2e phase du championnat avec les huit dernières équipes du classement. /emu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

Basketball    Actualisé le 15.01.2026 - 08:56

Le BCB commence son année en grimaçant

Le BCB commence son année en grimaçant

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 20:34

Les Wizards battus pour le retour de George

Les Wizards battus pour le retour de George

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 07:12

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Articles les plus lus

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Les Wizards battus pour le retour de George

Les Wizards battus pour le retour de George

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 07:12

Le BCB commence son année en grimaçant

Le BCB commence son année en grimaçant

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 20:34

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Les Wizards battus pour le retour de George

Les Wizards battus pour le retour de George

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 07:12

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Basketball    Actualisé le 05.01.2026 - 07:52