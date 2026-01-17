Le BC Boncourt boucle la phase préliminaire sur une défaite

Le BC Boncourt n’a pas tenu la distance. Les basketteurs ajoulots se sont inclinés 68-53 sur le parquet des Goldcoast Wallabies samedi à Erlenbach lors de la dernière journée de la phase préliminaire de Ligue B. La Red Team menait 37-31 à la mi-match face aux 4es du classement, avant de laisser filer le match. Elle a perdu son avantage dans le 3e quart temps, avant de craquer lors de l’ultime période où elle a inscrit 13 points de moins que les Zurichois. Louis Rucklin avec ses 12 points, Hénoc Kanza Matondo avec ses 8 points et ses 10 rebonds, ou encore Loïc Membrez et ses 12 rebonds ont été les Jurassiens les plus prolifiques. Le BCB retombe provisoirement à la dernière place du classement, avant de disputer la 2e phase du championnat avec les huit dernières équipes du classement. /emu