Les Jura Raptors sont en finale de la Coupe de Suisse

La formation jurassienne de basketball en fauteuil roulant a décroché son ticket pour la finale ...
Les Jura Raptors sont en finale de la Coupe de Suisse

La formation jurassienne de basketball en fauteuil roulant a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de Suisse en s’imposant contre Breisgau Baskets 63-47.

La formation jurassienne s'est hissée en finale. (Photo : Jura Raptors). La formation jurassienne s'est hissée en finale. (Photo : Jura Raptors).

Les Jura Raptors décrochent leur sésame pour la finale de la Coupe de Suisse. L’équipe de basketball en fauteuil roulant a remporté sa demi-finale ce samedi face à Breisgau Baskets 63-47. Elle a surtout fait la différence dans la deuxième période en prenant 18 points d’avance sur son adversaire. Alexis Hermann a été le meilleur compteur jurassien avec ses 16 points.

Les Jura Raptors disputeront donc la finale de cette Coupe de Suisse le 11 avril à Berne. Ils affronteront le vainqueur de la demi-finale qui opposera Les Rolling Rebels de St-Gall et Phoenix Espérence Pully. /lge


 

Actualités suivantes

Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers renouent avec la victoire

Basketball    Actualisé le 07.02.2026 - 07:30

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 06.02.2026 - 08:40

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Basketball    Actualisé le 05.02.2026 - 17:32

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Articles les plus lus

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Basketball    Actualisé le 05.02.2026 - 17:32

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 06.02.2026 - 08:40

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 09:04

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Basketball    Actualisé le 05.02.2026 - 17:32

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 18:24

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 07:54

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 09:04

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25