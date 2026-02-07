Les Jura Raptors sont en finale de la Coupe de Suisse

Les Jura Raptors décrochent leur sésame pour la finale de la Coupe de Suisse. L’équipe de basketball en fauteuil roulant a remporté sa demi-finale ce samedi face à Breisgau Baskets 63-47. Elle a surtout fait la différence dans la deuxième période en prenant 18 points d’avance sur son adversaire. Alexis Hermann a été le meilleur compteur jurassien avec ses 16 points.

Les Jura Raptors disputeront donc la finale de cette Coupe de Suisse le 11 avril à Berne. Ils affronteront le vainqueur de la demi-finale qui opposera Les Rolling Rebels de St-Gall et Phoenix Espérence Pully. /lge