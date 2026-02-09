Le BC Boncourt entame le tour intermédiaire par une défaite

Les basketteurs ajoulots ont été battus 70-62 sur le parquet de Villars dimanche en Ligue B ...
Le BC Boncourt entame le tour intermédiaire par une défaite

Les basketteurs ajoulots ont été battus 70-62 sur le parquet de Villars dimanche en Ligue B.

Le BC Boncourt a été battu 70-62. (Photo : Stéphane Bée) Le BC Boncourt a été battu 70-62. (Photo : Stéphane Bée)

Le BC Boncourt commence le tour intermédiaire de Ligue B par une courte défaite. Les basketteurs jurassiens se sont inclinés 70-62 (37-29) en déplacement à Villars-sur-Glâne dimanche dans cette phase qui voit s’affronter les équipes classées entre la 9e et la 16e place. Privés de Loïc Membrez et Thibault Merino, ils n’ont pas pu rattraper le retard concédé lors des deux premiers quarts temps. Simon Ducommun avec ses 20 points pour 7 rebonds et Louis Rucklin avec 14 points et 7 rebonds ont été les Ajoulots les plus prolifiques dans le canton de Fribourg. La Red Team est avant-dernière, avec 6 points de retard sur la 12e place qui pourrait lui permettre d’encore espérer participer aux play-off. /emu


 

