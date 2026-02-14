Le BC Boncourt surpris par le dernier

Le BC Boncourt s'incline dans le duel des cancres de Ligue B. Les basketteurs ajoulots ont perdu face à Winterthour 85-74 samedi soir dans leur Chaudron. Ils ne sont pas entrés dans la rencontre de la meilleure des manières en concédant le 1er quart 24-19. Mais les Jurassiens sont restés dans le match en remportant les deux périodes suivantes 16-15 et 25-20 pour passer devant. Le BCB a finalement dû s'avouer vaincu en perdant assez nettement le dernier quart 26-14. Les 17 points du meilleur compteur ajoulot Simon Ducommun n'auront pas suffi au BCB pour décrocher sa première victoire de l'année.

Boncourt glisse à la dernière place de Ligue B, derrière son adversaire du jour, et voit les play-off s'éloigner un peu plus. /cra