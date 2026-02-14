Le BC Boncourt surpris par le dernier

Les basketteurs ajoulots ont perdu contre Winterthour 85-74 samedi soir au Chaudron. Ils glissent ...
Le BC Boncourt surpris par le dernier

Les basketteurs ajoulots ont perdu contre Winterthour 85-74 samedi soir au Chaudron. Ils glissent au dernier rang du classement et devront encore patienter avant de décrocher leur première victoire de l'année en Ligue B.

Le BC Boncourt de Simon Ducommun glisse au dernier rang de Ligue B. (Photo : archives Stéphane Bée) Le BC Boncourt de Simon Ducommun glisse au dernier rang de Ligue B. (Photo : archives Stéphane Bée)

Le BC Boncourt s'incline dans le duel des cancres de Ligue B. Les basketteurs ajoulots ont perdu face à Winterthour 85-74 samedi soir dans leur Chaudron. Ils ne sont pas entrés dans la rencontre de la meilleure des manières en concédant le 1er quart 24-19. Mais les Jurassiens sont restés dans le match en remportant les deux périodes suivantes 16-15 et 25-20 pour passer devant. Le BCB a finalement dû s'avouer vaincu en perdant assez nettement le dernier quart 26-14. Les 17 points du meilleur compteur ajoulot Simon Ducommun n'auront pas suffi au BCB pour décrocher sa première victoire de l'année.

Boncourt glisse à la dernière place de Ligue B, derrière son adversaire du jour, et voit les play-off s'éloigner un peu plus. /cra


 

