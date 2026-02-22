Le BC Boncourt au rebond

Le BC Boncourt retrouve le chemin du succès. Les basketteurs ajoulots ont dominé Riviera 68-64 (38-30) dimanche dans le Chaudron pour le compte du tour intermédiaire de Ligue B. Ils mettent ainsi fin à une série de cinq revers de rang. Face à des Vaudois bien placés pour décrocher leur place pour les play-off, l’équipe de Nemanja Calasan a maintenu l’écart lors du premier quart, avant de faire la différence lors de la deuxième période bouclée avec 11 points de plus que son adversaire, puis de tenir son avantage en deuxième partie de match. Avec ses 19 points et ses 11 rebonds, Louis Rucklin a été le joueur le plus prolifique de la Red Team, devant Simon Ducommun qui s’est fait l’auteur de 15 points pour 10 rebonds. Le BCB reste dernier du classement, avec le même nombre de points que son prédécesseur, mais un match de plus. /emu