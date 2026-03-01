Les play-off s’éloignent pour le BC Boncourt

Les play-off s’éloignent pour le BC Boncourt

Les basketteurs ajoulots se sont inclinés 80-61 dimanche contre Genève U23 à l’extérieur dans le tour intermédiaire de Ligue B. Le BCB pointe à 6 points de la 12e place alors qu’il ne reste que trois matches à jouer.

Tidjane Humair s'est illustré en vain dimanche à Genève. (Photo : archives/Stéphane Bée). Tidjane Humair s'est illustré en vain dimanche à Genève. (Photo : archives/Stéphane Bée).

Le BC Boncourt n’arrive pas à enchaîner et voit les play-off s’éloigner. Vainqueurs le week-end dernier, les Ajoulots n’ont pas réussi à réitérer une telle performance dimanche dans le tour intermédiaire de Ligue B de basketball. Le BCB s’est incliné 80-61 contre les moins de 23 ans de Genève sur les bords du lac Léman. L’équipe de Nemanja Calasan avait pourtant bien commencé cette rencontre face à un adversaire direct pour la qualification en play-off. Elle a gagné le premier quart 23-16 et menait encore d’un point à la mi-temps (39-38). Tout s’est effondré par la suite pour la Red Team. Le BCB a perdu la deuxième mi-temps 42-22. Les 13 points de Tidjane Humair, le meilleur Jurassien devant le panier, n’auront pas été suffisants.

Le BCB reste dernier du classement de ce tour intermédiaire de Ligue B. Il compte 4 points de retard sur la 12e et dernière place qualificative pour les play-off de son adversaire du jour alors qu’il ne reste que trois matches à jouer. /fwo


 

