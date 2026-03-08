Le BC Boncourt garde un maigre espoir de play-off

Les basketteurs ajoulots ont battu le Centre national 65-64 dimanche après-midi au Chaudron ...
Les basketteurs ajoulots ont battu le Centre national 65-64 dimanche après-midi au Chaudron. Ils restent derniers de Ligue B et reviennent à quatre points de la 12e place qualificative pour les play-off.

Le BC Boncourt a décroché la victoire sur le plus petit écart contre le Centre national. (Photo : archives Stéphane Bée) Le BC Boncourt a décroché la victoire sur le plus petit écart contre le Centre national. (Photo : archives Stéphane Bée)

Le BC Boncourt s’est fait peur, mais finit par s’imposer pour un petit point. Les basketteurs ajoulots ont battu le Centre national 65-64 dimanche après-midi dans leur Chaudron en Ligue B. Ils ont vécu un début de match disputé, avant de faire la différence dans le deuxième quart pour mener 40-30 à la mi-match. Le troisième jeu a été très disputé, mais les joueurs de Nemanja Calasan ont connu un passage à vide dans la dernière période qu’ils ont perdu 17-9. Heureusement, les Boncourtois sont restés devant pour décrocher leur cinquième victoire de la saison. Louis Rucklin a été le meilleur compteur de la Red Team dans cette rencontre.

Le BCB reste dernier du classement, mais revient à quatre longueurs de la 12e place qualificative pour les play-off. Ils gardent ainsi un maigre espoir de qualifications, alors qu’il ne leur reste que deux matches à jouer. /cra


 

