Le BC Boncourt garde un maigre espoir de play-off

Le BC Boncourt s’est fait peur, mais finit par s’imposer pour un petit point. Les basketteurs ajoulots ont battu le Centre national 65-64 dimanche après-midi dans leur Chaudron en Ligue B. Ils ont vécu un début de match disputé, avant de faire la différence dans le deuxième quart pour mener 40-30 à la mi-match. Le troisième jeu a été très disputé, mais les joueurs de Nemanja Calasan ont connu un passage à vide dans la dernière période qu’ils ont perdu 17-9. Heureusement, les Boncourtois sont restés devant pour décrocher leur cinquième victoire de la saison. Louis Rucklin a été le meilleur compteur de la Red Team dans cette rencontre.

Le BCB reste dernier du classement, mais revient à quatre longueurs de la 12e place qualificative pour les play-off. Ils gardent ainsi un maigre espoir de qualifications, alors qu’il ne leur reste que deux matches à jouer. /cra