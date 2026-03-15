Le BC Boncourt fait un trait sur les play-off

L’espoir des play-off ne tenait qu’à un fil qui s’est définitivement rompu pour le BC Boncourt. Les basketteurs jurassiens ne peuvent mathématiquement plus prendre part aux séries finales de Ligue B suite à leur défaite dimanche. Ils se sont inclinés 87-62 contre les moins de 23 ans de Fribourg à St-Léonard lors de l’avant-dernier match de la phase intermédiaire du championnat. Le BCB est dernier du classement avec six points de retard sur le top 12 synonyme de qualification en play-off. Un objectif inatteignable puisque les Ajoulots n’ont plus qu’un match à disputer dimanche prochain dans la salle de Swiss Central. /nmy