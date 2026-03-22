Un 3e quart fatal au BC Boncourt

Le BC Boncourt devra encore attendre avant de remporter un premier match à l’extérieur cette saison. Les basketteurs ajoulots se sont inclinés 62-57 contre Swiss Central M23 dimanche après-midi à Lucerne en Ligue B lors de la dernière journée du tour intermédiaire. Alors que les deux équipes étaient à égalité parfaite à mi-match, la Red Team a craqué dans le 3e quart temps en concédant 10 points à son adversaire. Elle est parvenue à refaire la moitié de son retard dans l’ultime période, sans réussir à recoller au score. Louis Rucklin a été le meilleur marqueur des visiteurs avec 21 points. Plus en course pour une place en play-off, le BCB reste lanterne rouge, avant de disputer trois dernières rencontres lors d’un tour de classement. /emu