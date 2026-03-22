Un 3e quart fatal au BC Boncourt

Les Jurassiens ont perdu 62-57 sur le parquet de Swiss Central M23 dimanche en Ligue B de basketball ...
Un 3e quart fatal au BC Boncourt

Les Jurassiens ont perdu 62-57 sur le parquet de Swiss Central M23 dimanche en Ligue B de basketball.

Le BC Boncourt de Nemanja Calasan a concédé une courte défaite. (Photo : archives Stéphane Bée) Le BC Boncourt de Nemanja Calasan a concédé une courte défaite. (Photo : archives Stéphane Bée)

Le BC Boncourt devra encore attendre avant de remporter un premier match à l’extérieur cette saison. Les basketteurs ajoulots se sont inclinés 62-57 contre Swiss Central M23 dimanche après-midi à Lucerne en Ligue B lors de la dernière journée du tour intermédiaire. Alors que les deux équipes étaient à égalité parfaite à mi-match, la Red Team a craqué dans le 3e quart temps en concédant 10 points à son adversaire. Elle est parvenue à refaire la moitié de son retard dans l’ultime période, sans réussir à recoller au score. Louis Rucklin a été le meilleur marqueur des visiteurs avec 21 points. Plus en course pour une place en play-off, le BCB reste lanterne rouge, avant de disputer trois dernières rencontres lors d’un tour de classement. /emu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Nouveau record pour LeBron James, Durant dépasse Jordan

Nouveau record pour LeBron James, Durant dépasse Jordan

Basketball    Actualisé le 22.03.2026 - 08:55

Un accord « historique » sur les revenus trouvé avec les joueuses

Un accord « historique » sur les revenus trouvé avec les joueuses

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 07:31

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 07:25

Les Rockets stoppent les Hawks

Les Rockets stoppent les Hawks

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 06:59

Articles les plus lus

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

Basketball    Actualisé le 17.03.2026 - 09:06

Les Rockets stoppent les Hawks

Les Rockets stoppent les Hawks

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 06:59

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 07:25

Un accord « historique » sur les revenus trouvé avec les joueuses

Un accord « historique » sur les revenus trouvé avec les joueuses

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 07:31

Le BC Boncourt tire un trait sur les play-off

Le BC Boncourt tire un trait sur les play-off

Basketball    Actualisé le 16.03.2026 - 08:44

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

Basketball    Actualisé le 17.03.2026 - 09:06

Les Rockets stoppent les Hawks

Les Rockets stoppent les Hawks

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 06:59

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche

Basketball    Actualisé le 21.03.2026 - 07:25

127e match consécutif à au moins 20 points pour Gilgeous-Alexander

127e match consécutif à au moins 20 points pour Gilgeous-Alexander

Basketball    Actualisé le 13.03.2026 - 08:41

Durant donne la victoire aux Rockets

Durant donne la victoire aux Rockets

Basketball    Actualisé le 14.03.2026 - 07:03

Le BC Boncourt tire un trait sur les play-off

Le BC Boncourt tire un trait sur les play-off

Basketball    Actualisé le 16.03.2026 - 08:44

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu

Basketball    Actualisé le 17.03.2026 - 09:06