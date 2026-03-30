Les Jura Raptors sortis des play-off mais remontés pour la finale de la Coupe de Suisse

L’équipe jurassienne de basketball en fauteuil roulant a été éliminée en demi-finale des séries ...
Les Jura Raptors sortis des play-off mais remontés pour la finale de la Coupe de Suisse

L’équipe jurassienne de basketball en fauteuil roulant a été éliminée en demi-finale des séries finales du championnat de Suisse dimanche par St-Gall contre qui elle disputera la finale de la coupe nationale le 11 avril.

Les Raptors retrouveront St-Gall en finale de la Coupe de Suisse le 11 avril. (Photo : Jura Raptors). Les Raptors retrouveront St-Gall en finale de la Coupe de Suisse le 11 avril. (Photo : Jura Raptors).

Les Jura Raptors peuvent se concentrer sur la finale de la Coupe de Suisse de basketball en fauteuil roulant. L’équipe jurassienne a été éliminée en demi-finale des play-off du championnat de Suisse dimanche soir à Delémont. Elle a perdu 59-56 contre les Rolling Rebels de St-Gall en match retour, trois semaines après avoir lourdement chuté 81-51 à l’aller. Ce deuxième duel, plus équilibré et disputé, permet aux Jurassiens d’engranger de la confiance avant de retrouver les St-Gallois, mais cette fois, pour la finale de la Coupe de Suisse le 11 avril à Muri, près de Berne.

Les Jura Raptors n’ont toutefois pas encore terminé leur championnat. Ils devront disputer un duel aller-retour pour la 3-4e place du classement entre fin avril et début mai face à Magic Berne/Martigny. /nmy


 

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