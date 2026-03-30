Les Jura Raptors sortis des play-off mais remontés pour la finale de la Coupe de Suisse

L’équipe jurassienne de basketball en fauteuil roulant a été éliminée en demi-finale des séries finales du championnat de Suisse dimanche par St-Gall contre qui elle disputera la finale de la coupe nationale le 11 avril.
Les Jura Raptors peuvent se concentrer sur la finale de la Coupe de Suisse de basketball en fauteuil roulant. L’équipe jurassienne a été éliminée en demi-finale des play-off du championnat de Suisse dimanche soir à Delémont. Elle a perdu 59-56 contre les Rolling Rebels de St-Gall en match retour, trois semaines après avoir lourdement chuté 81-51 à l’aller. Ce deuxième duel, plus équilibré et disputé, permet aux Jurassiens d’engranger de la confiance avant de retrouver les St-Gallois, mais cette fois, pour la finale de la Coupe de Suisse le 11 avril à Muri, près de Berne.
Les Jura Raptors n’ont toutefois pas encore terminé leur championnat. Ils devront disputer un duel aller-retour pour la 3-4e place du classement entre fin avril et début mai face à Magic Berne/Martigny. /nmy