Moment historique pour les Jura Raptors

Une affiche de gala pour récompenser un investissement hors du commun. Les Jura Raptors joueront la première finale de Coupe de Suisse de leur histoire. Créé en 2019, le club delémontain de basket en fauteuil roulant défiera St-Gall samedi à midi à Gümligen, dans la banlieue bernoise. Cette rencontre est la plus grande échéance pour le club jurassien qui vit une belle saison, lui qui a été battu en demi-finale du championnat... par son futur adversaire. L’arrivée de l’entraîneur-joueur Schwan Wahab a été bénéfique, tout comme la densification de l’effectif avec plusieurs arrivées durant l’été. La motivation est grande dans le groupe du coach lausannois et l’ambiance particulièrement plaisante, souligne le capitaine Loris Gschwind.

Reste que le défi est de taille. St-Gall a écarté les Jurassiens dans les play-off du championnat. Les basketteurs de Suisse orientale ont écrasé les Delémontains 81-51 lors du match aller avant de l’emporter sur le fil 59-56 lors du match retour. Ce qui donne de la confiance aux Jurassiens : « La pression, elle doit être davantage sur eux que sur nous. Ils sont favoris. (…) On va jouer à fond », indique Loris Gschwind qui veut croire en l’exploit et qui se verrait bien soulever un trophée historique.