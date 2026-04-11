Les Jura Raptors ne ramènent pas la coupe à la maison

Pour sa première finale de Coupe de Suisse, le club jurassien de basketball en fauteuil roulant ...
Les Jura Raptors ne ramènent pas la coupe à la maison

Pour sa première finale de Coupe de Suisse, le club jurassien de basketball en fauteuil roulant a perdu 66-43 samedi contre St-Gall.

La déception se lisait sur le visage des joueurs des Jura Raptors au terme de la rencontre. (Photo : Swissbasketball) La déception se lisait sur le visage des joueurs des Jura Raptors au terme de la rencontre. (Photo : Swissbasketball)

Un jour historique au dénouement amer pour les Jura Raptors. Le club jurassien de basketball en fauteuil roulant, fondé en 2019, a disputé ce samedi après-midi sa toute première finale de Coupe de Suisse. Il n’a toutefois pas réussi à créer l’exploit contre St-Gall. Les Raptors se sont inclinés 66-43 dans la salle de Gümligen, dans la banlieue de Berne. Ils ont pourtant tenu la dragée haute à leur adversaire en se trouvant menés de seulement huit points à la mi-match. Mais les Jurassiens ont flanché dans le 3e quarts-temps avec un retard de 25 unités sur les St-Gallois. Un écart qu'ils n'ont pas pu résorber en dernière période. /nmy


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