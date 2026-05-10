Randoald Dessarzin referme un livre immense

Il est une des grandes figures du sport jurassien du dernier demi-siècle… Randoald Dessarzin a mis fin à sa carrière d’entraîneur de basketball. Le Jurassien de 61 ans et son équipe de Pully Lausanne ont été éliminés par Fribourg, samedi soir, en demi-finale de Swiss Basketball League. Cette aventure était la dernière de « Rando » en tant que coach professionnel.

Le Jurassien laisse derrière lui une immense carrière d’une trentaine d’années. Randoald Dessarzin a œuvré au BC Boncourt de 1993 à 2007. Il a réussi l’exploit fantastique de faire passer la formation frontalière de la 2e ligue à l’élite du basket suisse, du derby régional à la Coupe d’Europe. Sous les ordres du Jurassien, le BCB a gagné deux titres de champion de Suisse, en 2003 et en 2004, ainsi que la Coupe de Suisse en 2005. Historique ! Après son long et riche passage sur le banc de la Red Team, « Rando » a notamment entraîné à Dijon, à Lugano, ainsi qu’à Pully Lausanne. Il a aussi été entraîneur adjoint en équipe de Suisse et entraîneur principal de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. /mle