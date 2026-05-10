Randoald Dessarzin referme un livre immense

La carrière de l’entraîneur jurassien de basketball s’est terminée samedi soir après la défaite ...
Randoald Dessarzin referme un livre immense

La carrière de l’entraîneur jurassien de basketball s’est terminée samedi soir après la défaite de son équipe Pully Lausanne contre Fribourg en demi-finale de Swiss Basketball League.

Randoald Dessarzin a dirigé samedi soir son dernier match. (Photo : Stéphane Bée) Randoald Dessarzin a dirigé samedi soir son dernier match. (Photo : Stéphane Bée)

Il est une des grandes figures du sport jurassien du dernier demi-siècle… Randoald Dessarzin a mis fin à sa carrière d’entraîneur de basketball. Le Jurassien de 61 ans et son équipe de Pully Lausanne ont été éliminés par Fribourg, samedi soir, en demi-finale de Swiss Basketball League. Cette aventure était la dernière de « Rando » en tant que coach professionnel.

Le Jurassien laisse derrière lui une immense carrière d’une trentaine d’années. Randoald Dessarzin a œuvré au BC Boncourt de 1993 à 2007. Il a réussi l’exploit fantastique de faire passer la formation frontalière de la 2e ligue à l’élite du basket suisse, du derby régional à la Coupe d’Europe. Sous les ordres du Jurassien, le BCB a gagné deux titres de champion de Suisse, en 2003 et en 2004, ainsi que la Coupe de Suisse en 2005. Historique ! Après son long et riche passage sur le banc de la Red Team, « Rando » a notamment entraîné à Dijon, à Lugano, ainsi qu’à Pully Lausanne. Il a aussi été entraîneur adjoint en équipe de Suisse et entraîneur principal de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. /mle

Randoald Dessarzin sera l'invité de La Matinale ce lundi à 8h40.


 

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