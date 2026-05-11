Randoald Dessarzin : « Il faut savoir tourner cette dernière page »

Plus de 30 ans de carrière ont touché à leur fin samedi soir. L’entraîneur jurassien Randoald Dessarzin a coaché son dernier match dans l’élite. Son équipe de Pully-Lausanne a perdu contre Fribourg Olympic en demi-finale de Swiss Basketball League. Entraîneur historique du BC Boncourt, aussi passé par Dijon, Lugano, les équipes nationales de Suisse et de Côte d’Ivoire, « Rando » était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour expliquer cette retraite des parquets et se remémorer quelques souvenirs. « Chaque livre à une fin, et là, c’est un immense chapitre de ma vie, pas le livre de ma vie. Il faut savoir tourner cette dernière page », explique Randoald Dessarzin qui exprime une certaine lassitude vis-à-vis du manque de soutien des autorités. « Il y a une usure par rapport à ça. L’idée de devoir refuser des jeunes joueurs, se battre pour avoir des créneaux de salle, et ne pas avoir un vrai outil de travail pour jouer à armes égales avec des grandes écuries » a pesé dans sa décision. Tout comme le fait que le discours du « druide Rando » ne passe plus aussi bien qu’avant : « Il y a un décalage plus marqué dernièrement. On peut beaucoup plus difficilement mettre les joueurs dans une forme d’inconfort », explique l’Ajoulot.

