Le BC Boncourt a fait douter le nouveau leader provisoire de Ligue B de basketball. Il s’est incliné 74-60 (39-37) contre Morges samedi dans le Chaudron. La Red Team a bouclé le premier quart-temps à deux points de son adversaire, avant de faire jeu égal dans les deux suivants. Elle a été un peu courte dans l’ultime période qui a permis aux Vaudois de se détacher. Simon Ducommun a été le meilleur marqueur côté jurassien avec 15 points, tandis que Loïc Membrez a capté 15 rebonds. Le BCB reste 15e de la hiérarchie avec 2 points après sept rondes. /emu
Le BC Boncourt tombe avec les honneurs
Les basketteurs ajoulots ont perdu 74-60 contre Morges samedi à domicile en Ligue B.
RFJ
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