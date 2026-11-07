Le BC Boncourt tombe avec les honneurs

Le BC Boncourt a fait douter le nouveau leader provisoire de Ligue B de basketball. Il s’est incliné 74-60 (39-37) contre Morges samedi dans le Chaudron. La Red Team a bouclé le premier quart-temps à deux points de son adversaire, avant de faire jeu égal dans les deux suivants. Elle a été un peu courte dans l’ultime période qui a permis aux Vaudois de se détacher. Simon Ducommun a été le meilleur marqueur côté jurassien avec 15 points, tandis que Loïc Membrez a capté 15 rebonds. Le BCB reste 15e de la hiérarchie avec 2 points après sept rondes. /emu