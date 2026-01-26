All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au 15 février à Los Angeles.

Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser ont en effet été retenus pour le tournoi des 'Rising Stars' (étoiles montantes) qui réunira les meilleurs espoirs.

Kyshawn George (22 ans) fait partie des joueurs de deuxième année ('sophomores') sélectionnés pour ce tournoi. L'ailier canado-suisse des Washington Wizards, touché à une cheville samedi face aux Hornets, a progressé de manière spectaculaire cette saison: il affiche des moyennes de 15,5 points, 5,8 rebonds et 5,1 assists par match.

Le 'rookie' Yanic Konan Niederhäuser (22 ans également) est quant à lui l'un des représentants de la G-League, antichambre de la NBA. Le pivot fribourgeois a toutefois déjà eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Los Angeles Clippers: il a déjà été aligné à 25 reprises, inscrivant à deux reprises 16 points dont une face aux Wizards de Kyshawn George le 14 janvier.

Niederhäuser évoluera à domicile dans ce tournoi des étoiles montantes, qui se déroulera le vendredi 13 février dans l'antre des Clippers. Le Fribourgeois jouera en compagnie des autres représentants de la G-League, alors que George figurera dans l'une des trois équipes composées des joueurs établis en NBA. Trois matches sont prévus, soit deux demi-finales et une finale.

/ATS