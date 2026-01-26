All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au ...
All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Photo: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au 15 février à Los Angeles.

Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser ont en effet été retenus pour le tournoi des 'Rising Stars' (étoiles montantes) qui réunira les meilleurs espoirs.

Kyshawn George (22 ans) fait partie des joueurs de deuxième année ('sophomores') sélectionnés pour ce tournoi. L'ailier canado-suisse des Washington Wizards, touché à une cheville samedi face aux Hornets, a progressé de manière spectaculaire cette saison: il affiche des moyennes de 15,5 points, 5,8 rebonds et 5,1 assists par match.

Le 'rookie' Yanic Konan Niederhäuser (22 ans également) est quant à lui l'un des représentants de la G-League, antichambre de la NBA. Le pivot fribourgeois a toutefois déjà eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Los Angeles Clippers: il a déjà été aligné à 25 reprises, inscrivant à deux reprises 16 points dont une face aux Wizards de Kyshawn George le 14 janvier.

Niederhäuser évoluera à domicile dans ce tournoi des étoiles montantes, qui se déroulera le vendredi 13 février dans l'antre des Clippers. Le Fribourgeois jouera en compagnie des autres représentants de la G-League, alors que George figurera dans l'une des trois équipes composées des joueurs établis en NBA. Trois matches sont prévus, soit deux demi-finales et une finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 07:11

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Articles les plus lus

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

Basketball    Actualisé le 19.01.2026 - 13:38

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49