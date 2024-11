Atlanta battu sur le fil à Detroit

Clint Capela et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite vendredi en NBA.

Le Genevois et les Hawks ont été battus d'un point à Detroit (122-121), alors que le Valaisan et les Wizards se sont inclinés plus lourdement à Memphis (128-124).

La défaite des Hawks, la sixième en dix matches cette saison, est frustrante. Atlanta, qui a accusé jusqu'à 24 longueurs de retard dans le deuxième quart-temps (55-31), a cédé sur un ultime panier de l'homme du match Cade Cunningham à 8''5 de la fin du match.

Cunningham, qui a signé vendredi son troisième triple double d'affilée en cumulant 22 points, 13 passes décisives et 11 rebonds, s'est ensuite montré décisif en défense. Le meneur des Pistons a en effet contré l'ultime tir des Hawks, tenté au 'buzzer' par l'intérieur Onyeka Okongwu.

Revenu de nulle part, Atlanta n'a mené qu'une seule fois au score, à 12''5 du terme de cette partie (121-120), après un tir de Trae Young (35 points, 13 assists). Clint Capela (7 points, 12 rebonds) 'chauffait' alors le banc depuis longtemps, lui qui n'a pas été aligné du tout durant les 18 dernières minutes du match.

17 points pour George

Contrairement au Meyrinois, Kyshawn George ne figurait pas dans le cinq de départ de son équipe vendredi. Mais le 'rookie' valaisan fut le joueur le plus utilisé par son coach avec 34 minutes passées sur le parquet des Grizzlies. Il a d'ailleurs terminé meilleur marqueur des Wizards, comme face aux Warriors quatre jours plus tôt.

George, qui avait alors atteint pour la première fois la barre des 20 points, en a inscrit 17 à Memphis. L'ailier valaisan a rentré 6 de ses 12 tirs (3/8 à 3 points), ajoutant 6 rebonds, 3 assists et 2 contres. Mais ses efforts n'ont pas suffi pour éviter aux Wizards une troisième défaite d'affilée, la cinquième en sept matches.

