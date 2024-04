Atlanta en play-in

Atlanta jouera bien les play-in ! Les Hawks ont assuré leur place dans ces séries qui peuvent leur permettre de basculer vers les play-off à la faveur de leur succès 121-113 devant Detroit.

Victorieux désormais de six de ses sept derniers matches, Atlanta a, sur son parquet, été porté par le premier triple double de Jalen Johnson (28 points/14 rebonds/11 assists) et, également, par la présence de Clint Capela. Le Genevois a livré parfaitement la marchandise avec ses 11 points, ses 16 rebonds et, surtout, son différentiel de +30. .Il conviendra d’enchaîner ce soir à Dallas dans une rencontre qui peut permettre aux Hawks de ravir la 9e place de la Conférence Est à Chicago.

Privé de son meilleur joueur Cade Cunningham touché au genou, Detroit a fait illusion grâce à Malachi Flynn. Sorti du banc, l’arrière a inscrit 50 points. Il fut, bien sûr, la seule lueur d’une équipe qui a concédé dix défaites lors de ses onze derniers matches.

/ATS