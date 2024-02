Atlanta enchaîne

Atlanta a enchaîné une troisième victoire de rang en NBA. Les Hawks ont dominé les Phoenix Suns 129-120 avec un Clint Capela en double-double.

Même s'il n'a joué que 21 minutes, le Genevois a fait sentir sa présence en inscrivant 11 points et en captant 10 rebonds pour son 22e double-double de la saison. Ce qui est un peu ennuyeux pour le Meyrinois, c'est ce -14 qui fait tache, surtout par rapport à ses coéquipiers et notamment Onyeka Okongwu et son +23.

Trae Young a mené son équipe avec 32 points et un brillant 7/11 derrière l'arc. Il a aussi distillé 15 assists.

Les Hawks continuent de recevoir des franchises de l'Ouest avec la réception des Golden State Warriors puis des Los Angeles Clippers. Avec 21 succès pour 27 revers, Atlanta est actuellement 10e à l'Est et qualifié pour le play-in.

/ATS