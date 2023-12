Atlanta subit une 4e défaite consécutive

La saison des Hawks de Clint Capela est décidément compliquée. Atlanta s'est incliné 117-110 face aux Sacramento Kings sur son parquet vendredi en NBA pour subir une quatrième défaite d'affilée.

Déjà battus cinq fois de suite entre le 2 et le 13 décembre, Atlanta enchaîne donc une nouvelle série négative en cette fin d'année. Les Hawks n'ont gagné que 3 de leurs 13 derniers matches et se retrouvent au 11e rang de la Conférence Est avec 12 victoires pour 19 défaites.

Clint Capela a fait son job face aux Kings avec un nouveau double double. Le pivot genevois a cumulé 12 points - à 5/7 au tir - et 12 rebonds, réussissant également 3 assists et 2 contres pour un différentiel de +2 en 28 minutes passées sur le parquet. Il en était déjà à 8 points et 5 rebonds après 6'30'' de jeu.

Les Hawks ont d'ailleurs réussi un début de match parfait. Ils menaient 24-8 lorsque Capela a quitté pour la première fois le terrain et ont compté jusqu'à 23 points d'avance au premier quart (31-8). Mais ils ne sont pas parvenus à contenir la fougue de De'Aaron Fox, auteur de 26 de ses 31 points en deuxième mi-temps.

/ATS