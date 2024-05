Boston renverse Indiana et mène 3-0 en finale à l'Est

Les Celtics sont à un succès d'une deuxième finale NBA en trois ans, Boston a renversé les Indiana Pacers sur leur parquet 114-111 samedi pour mener 3-0 en finale de la Conférence Est.

Bien que mené de 18 points au milieu du troisième quart-temps (84-66), Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a réussi à refaire son retard progressivement avant de finir le travail dans les derniers instants du match.

Un lay-up suivi d'un lancer-franc de Jrue Holiday a permis aux 'C's' de passer devant à 38'' du terme, Holiday réussissant une interception décisive à 3''1 du buzzer face à Andrew Nembhard. Nembhard (32 points) a pourtant remplacé avantageusement le meneur All Star Tyrese Haliburton, forfait car touché à la cuisse gauche.

Boston a pu compter sur 36 points de Jayson Tatum (également auteur de 10 rebonds et 8 assists) et 24 points de Jaylen Brown pour s'envoler dans la série. Al Horford a signé un probant 7/12 à 3 points, Holiday cumulant quant à lui 14 points, 9 rebonds et 3 interceptions.

La mission s'annonce désormais presque impossible pour les Pacers, qui accueillent le match no 4 lundi soir à Indianapolis: aucune équipe n'a jamais remporté une série de play-off en NBA après avoir été menée 3-0.

/ATS