Capela battu pour son retour

Clint Capela n'a pas pu aider les Hawks à retrouver le chemin de la victoire. Atlanta s'est incliné 123-121 à domicile face aux Toronto Raptors.

Ce troisième revers consécutif alourdit le bilan négatif du club du Genevois. Ils en sont désormais à 24 succès pour 32 défaites dans la Conférence Est. Mais ils occupent toujours le 10e rang et sont pour l'heure qualifiés pour le play-in.

Blessé à une hanche, Clint Capela n'avait plus joué depuis le 4 février et une victoire face aux Golden State Warriors. Le Genevois avait pu profiter du All-Star break pour se soigner.

Contre les Canadiens, le Meyrinois a certainement été ménagé avec seulement 19 minutes de jeu. Le temps pour Capela de capter 7 rebonds et d'inscrire 5 points.

A noter encore la performance de Victor Wembanyama dans la défaite des San Antonio Spurs sur le parquet des Los Angeles Lakers 123-118. Ce 46e revers n'a pas empeché le Français de sortir un 'five by five', soit au moins cinq unités dans cinq statistiques. Le géant de 2,24 m a brillé avec 27 points, 10 rebonds, 8 assists, 5 interceptions et 5 contres.

A seulement 20 ans, il est devenu le plus jeune joueur à réussir une telle performance.

/ATS