Capela gagne le « derby » suisse

Clint Capela et les Rockets ont gagné le 'derby' suisse au menu de la soirée de mardi en NBA.

Houston a battu les Clippers de Yanic Konan Niederhäuer 102-96. Les deux équipes doivent se retrouver mercredi soir, toujours au Texas.

Les deux intérieurs helvétiques sont restés discrets mardi à Houston, où ils ont tous deux eux droit à 13 minutes de jeu. Le Genevois Clint Capela n'a pas marqué de point, se contentant de 3 rebonds et 1 contre pour un différentiel de -5.

Le 'rookie' Yanic Konan Niederhäuser a, lui, inscrit 3 points, capté 4 rebonds et contré 2 tirs, pour un bilan de -7. Le Fribourgeois a par ailleurs fait sa première apparition sur le parquet en même temps que Capela, à 5'36 de la fin du premier quart-temps.

Les Rockets ont fait la différence grâce à un partiel de 15-2 qui leur a permis de prendre 15 longueurs d'avance à 9'15 de la fin du match (89-74). Emmenée par Kevin Durant (26 points, 6 rebonds), la franchise texane a ensuite bien géré cet avantage pour cueillir une septième victoire dans ses dix dernières sorties.

/ATS