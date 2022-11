Capela réussit 21 points et 19 rebonds face à New Orleans

Clint Capela a livré son meilleur match de la saison samedi en NBA. L'intérieur genevois fut l'un des artisans du succès 124-121 après prolongation des Hawks face aux New Orleans Pelicans.

Aligné durant 35 minutes, Clint Capela a réussi 21 points et 19 rebonds, ses deux meilleurs totaux de la saison. Il en était déjà à 13 points et 10 rebonds à la mi-temps. 'J'essaie simplement d'avoir la même mentalité chaque soir', a expliqué le Meyrinois, cité sur le site d'ESPN.

'Courir après chaque tir, être présent défensivement, mettre en place les écrans, essayer de finir fort près du panier. C'est ce qui s'est passé ce soir et nous avons gagné grâce à cela. C'est donc la chose la plus importante', a poursuivi Clint Capela, qui a également bloqué 4 tirs adverses.

Atlanta a également pu compter sur son duo d'arrières pour faire la différence et décrocher son sixième succès en neuf parties, le deuxième d'affilée. Dejounte Murray s'est fait l'auteur de 22 points, 11 passes décisives et 10 rebonds, alors que Trae Young a réussi 34 points et 10 assists.

/ATS