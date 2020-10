Coronavirus: Trois matches de LNA reportés

La saison de basket suisse pouvait difficilement plus mal commencer.

Deux matches de LNA prévus samedi, Lugano - Starwings chez les messieurs et Hélios - Genève Elite chez les dames, sont reportés en raison de cas de coronavirus. La formation genevoise ne pourra pas non plus accueillir Troistorrents mercredi lors de la 2e journée.

Un joueur des Starwings a été testé positif, annonce Swiss Basketball sur son site internet. Le médecin cantonal bâlois a placé en quarantaine les joueurs de l'effectif rhénan. Genève Elite est pour sa part au repos forcé après la mise en quarantaine de plusieurs de ses joueuses.

Celles-ci ont été en contact avec une joueuse de Lancy PLO, formation de LNB affiliée à Genève Elite. La rencontre de Lancy PLO, prévue samedi en début d'après-midi sur le terrain de... Hélios Espoirs, est évidemment elle aussi reportée.

/ATS