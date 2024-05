Doncic-Irving le duo infernal

Porté par son duo magique formé par Luka Doncic et par Kyrie Irving, Dallas continue de marcher sur l’eau. Les Mavericks ont cueilli un cinquième succès de rang dans ces play-off.

Victorieux 116-107 de Minnesota devant son public, Dallas mène désormais 3-0 dans la finale de la Conférence Ouest. Même si Luka Doncic affirme que 'rien n’est encore acquis', la franchise du Texas a un pied et quatre orteils en finale de la NBA. Jamais dans l’histoire des play-off, une équipe n'a, en effet, été capable de remporter une série après avoir perdu les trois premiers matches...

Doncic et Irving ont tous les deux inscrit 33 points pour martyriser la défense des Timberwolves. Et comme deux jours plus tôt, les Mavericks ont forcé la décision dans le money time avec un partiel de 14-3 pour conclure cet Acte III. Dallas aura l’occasion de classer l'affaire mardi sur son parquet avec une première balle de match.

/ATS