Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen. Les Fribourgeoises ont dominé ...
Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen. Les Fribourgeoises ont dominé Genève LPLO 95-68 en finale pour cueillir ce trophée pour la 5e fois dans les 6 dernières saisons.

Battues par Nyon en finale de cette Coupe de Suisse un an plus tôt, les joueuses du coach Romain Gaspoz décrochent ainsi leur deuxième trophée dans cet exercice 2025/26 après avoir triomphé en SBL Cup en début d'année. Elles auront l'occasion de signer le triplé avec la finale des play-off prévue dès mercredi face à Nyon.

Les Elfes ont nettement dominé cette finale face à Genève LPLO, qui leur a infligé leur unique défaite de la saison sur la scène helvétique à la fin novembre en championnat. Elles comptaient ainsi 19 points d'avance dès la 9e minute (31-12) et 18 à la fin du premier quart-temps (35-17).

Elfic s'est alors relâché, laissant les Genevoises revenir à cinq points à la 17e minute (39-34). Emmenées par Nia Clouden (27 points) et Koi Love (25 points, 12 rebonds), les Fribourgeoises ont néanmoins pu reprendre tranquillement le large.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Jura Raptors ne ramènent pas la coupe à la maison

Les Jura Raptors ne ramènent pas la coupe à la maison

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 17:30

Fin de série pour Capela et les Rockets

Fin de série pour Capela et les Rockets

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 07:29

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 05:05

Moment historique pour les Jura Raptors

Moment historique pour les Jura Raptors

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 10:29

Articles les plus lus

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 08:33

Moment historique pour les Jura Raptors

Moment historique pour les Jura Raptors

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 10:29

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 05:05

Fin de série pour Capela et les Rockets

Fin de série pour Capela et les Rockets

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 07:29

NBA: Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

NBA: Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

Basketball    Actualisé le 09.04.2026 - 08:41

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 08:33

Moment historique pour les Jura Raptors

Moment historique pour les Jura Raptors

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 10:29

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 11.04.2026 - 05:05

Six à la suite pour les Rockets

Six à la suite pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 06.04.2026 - 07:23

NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns

NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns

Basketball    Actualisé le 08.04.2026 - 09:11

NBA: Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

NBA: Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

Basketball    Actualisé le 09.04.2026 - 08:41

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Basketball    Actualisé le 10.04.2026 - 08:33