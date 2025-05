Epoustouflants, les Pacers renversent les Knicks

Indiana est revenu de nulle part avant de battre New York mercredi dans l'acte I de la finale de la Conférence Est de NBA.

Menés de 14 points (119-105) à 2'51 de la fin du temps réglementaire, les Pacers se sont imposés 138-135 après prolongation face aux Knicks.

Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont éteint le Madison Square Garden grâce à une fin de match époustouflante. L'ailier Aaron Nesmith a notamment témoigné d'une réussite insolente en réussissant pas moins de 4 tirs à 3 points dans les 125 dernières secondes du quatrième quart (8/9 de loin au final pour un total de 30 points).

Haliburton, qui avait sonné la révolte en trouvant la cible derrière l'arc à 2'29 de la fin, a cru offrir la victoire à son équipe au 'buzzer' avec un nouveau panier primé. Mais une analyse de la vidéo a montré qu'il touchait la ligne, et les 2 points comptabilisés ont envoyé les équipes en prolongation (125-125).

New York, qui vise une première finale NBA depuis 1999, a cédé en 'overtime' malgré un grand Jalen Brunson (43 points) et un excellent Karl-Anthony Towns (35 points, 12 rebonds). Les Knicks ont pourtant marqué les 4 premiers points de cette prolongation, et menaient 135-134 à 35''2 de la fin.

Tyrese Haliburton, motivé comme jamais depuis qu'il a été désigné comme le joueur le plus surcoté dans un sondage anonyme par ses pairs, s'est montré décisif en cumulant 31 points et 11 assists. Mais c'est l'arrière Canadien Andrew Nembhard qui a joué les héros en prolongation en marquant 7 de ses 15 points.

/ATS