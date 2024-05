Exceptionnel, Maxey sauve Philadelphie

Tyrese Maxey a réussi un miracle pour sauver Philadelphie de l'élimination face aux New York Knicks mardi en NBA. Les Knicks menaient pourtant de 6 points à 29'' de la fin du temps réglementaire.

Dans un Madison Square Garden bouillant et hostile, le jeune Tyrese Maxey (23 ans) a réussi un match immense, son meilleur en play-off avec 46 points et 9 passes décisives. Il permet aux 76ers de n'être plus menés que 3-2 au 1er tour des play-off par les Knicks, grâce à un succès 112-106 après prolongation.

Nommé la semaine passée joueur à la plus grande progression de l'année, Maxey a surtout brillé lors d'une fin de match une nouvelle fois folle. Menés de 6 points à 29 secondes du terme, les Sixers ont arraché la prolongation grâce à deux tirs à longue distance de Maxey, le deuxième loin derrière l'arc.

De nouveau insulté par le public du Madison Square Garden, Joel Embiid s'est quant à lui signalé par un triple double (19 points, 16 rebonds, 10 passes) et un mauvais geste sur Jalen Brunson (40 points mardi) qui a failli coûter le match à sa formation en prolongation.

Les Bucks peuvent y croire

Pourtant privés de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard, blessés, les Bucks ont également prolongé leur saison en revenant à 2-3 face aux Pacers. Milwaukee s'est imposé 115-92 sur son parquet mardi, grâce notamment aux 29 points, 12 rebonds et 5 assists de Khris Middleton. Enfin, Cleveland a repris l'avantage (3-2) face à Orlando grâce à un succès étriqué (104-103).

/ATS