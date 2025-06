François Gomez: « Nous pouvons être satisfaits de notre performance »

Les Suissesses étaient plutôt positives après leur défaite face à la Grèce en ouverture de l'Eurobasket (87-65). La fierté et l'expérience engrangées ont pris le dessus sur la déception.

'Au début du match, on a ressenti un peu d'émotions', convenait Vitkoria Ranisavljevic, la meneuse du collectif suisse. 'Ensuite, nous avons su trouver le bon rythme avant de payer un certain manque de physique et d'expérience.'

'A chaud, je suis très fier de notre prestation et d'avoir disputé un match en phase finale d'un Euro', avouait pour sa part Lin Schwarz. 'Je suis toutefois bien consciente des petites choses que l'on peut améliorer, notamment au niveau des balles perdues.'

'Pas dans la même division'

'Nous pouvons être satisfaits de notre performance même si nous aurions pu faire un peu mieux', soulignait de son côté l'entraîneur de l'équipe de Suisse François Gomez. 'On a joué contre une grosse équipe de basket, de niveau Euroligue. On a quand même réussi à revenir à 15 points. On a manqué quelques opportunités. C'est dommage, ça aurait été magnifique.'

Et de poursuivre: 'Notre équipe apprend, elle a fait preuve de caractère. On n'est pas dans la même division que la Grèce, mais sur ce match, on a obtenu une défaite honorable. Les 20 balles perdues? C'est beaucoup.'

