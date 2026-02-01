Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Renversant Fribourg Olympic ! Les Fribourgeois ont conservé leur trophée de SBL Cup dimanche ...
Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Renversant Fribourg Olympic ! Les Fribourgeois ont conservé leur trophée de SBL Cup dimanche à Montreux en battant les Lions de Genève sur le score de 87-77.

Battu par Genève lors des dernières finales du Championnat et de la Coupe de Suisse, Olympic a donc conservé sa mainmise sur la SBL Cup. Mais le club fribourgeois a dû s'employer pour aller chercher son dixième sacre dans cette compétition.

Malmenés par les Lions dans le troisième quart-temps (27-16), maladroits sur la ligne des lancers francs, les joueurs de Thibaut Petit ont dû attendre la fin du match pour renverser la table. Ils ont toutefois été bien aidés par les expulsions pour cinq fautes de Juwann James et Boris Mbala, deux titulaires genevois.

Un partiel de 19-2

Mené 75-68 à 6'10 de la sirène finale, Fribourg a réussi un partiel de 19-2 dans les dernières minutes pour faire plier la troupe de Patrick Pembele. Discret jusqu'alors, Natan Jurkovitz a égalisé à 77-77 avant que Chimezie Offurum et Jonathan Williams ne s'allient pour plier l'affaire. Les deux hommes ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec respectivement 23 et 18 points au compteur.

Déjà embêté par Union Neuchâtel en demi-finale (89-82), Fribourg prend donc l'ascendant sur Genève, son dauphin au classement de SB League, à l'approche des échéances de fin de saison. Après avoir été détrôné la saison dernière, Olympic entend bien rassoir sa domination sur le basket suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une 10e SBL Cup pour Elfic

Une 10e SBL Cup pour Elfic

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 15:13

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 07:52

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 19:35

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 18:54

Articles les plus lus

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 18:54

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 19:35

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 07:52

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 18:54

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 19:35

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Basketball    Actualisé le 29.01.2026 - 07:52

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 06:52

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27