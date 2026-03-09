Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander a égalé un record du légendaire Wilt Chamberlain lundi en NBA. Le ...
Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain

Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain

Photo: KEYSTONE/AP/Gerald Leong

Shai Gilgeous-Alexander a égalé un record du légendaire Wilt Chamberlain lundi en NBA.

Le meneur du Thunder a réussi un 126e match d'affilée à plus de 20 points, permettant à OKC de dominer Denver 129-126.

Le meneur canadien s'est montré exceptionnel dans ce combat de titans contre le triple MVP Nikola Jokic et les Nuggets. Il a cumulé 35 points, 15 assists et 9 rebonds, sans perdre un seul ballon, pour marquer les esprits dans la course à un titre de MVP qu'il a remporté l'an passé.

Si le record de 126 matches consécutifs à 20 points ou plus n'est pas le plus marquant de la NBA, il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien et sa constance au plus haut niveau de performance, qui avait mené le Thunder à un premier titre l'an passé. Le Canadien devrait s'emparer seul du record jeudi face à Boston.

Champion en 2023, Nikola Jokic a lui aussi été éblouissant avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. Mais c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a eu le dernier mot, dégainant avec succès derrière la ligne des trois points à 2''7 du terme pour donner la victoire à son équipe.

/ATS
 

