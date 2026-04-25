Houston reste en vie face aux Lakers

Houston a obtenu le succès de l’espoir dimanche face aux Lakers.

Les Rockets se sont imposés 115-96 face à la franchise de Los Angeles, qui ne mène plus que 3-1 dans ce quart de finale de la Conférence Ouest de NBA.

Clint Capela a assisté depuis le banc à cette nette victoire de la franchise texane. L’intérieur genevois n’a pas eu droit à la moindre seconde de jeu, alors que Houston a pourtant abordé le quatrième quart-temps avec une marge de 25 points (90-65). Son coach Ime Udoka a privilégié un jeu plus rapide.

Dos au mur face à des Lakers pourtant privés de leur magicien Luka Doncic, les Rockets ont pu compter sur Amen Thompson (23 points, 7 passes décisives) et Tari Eason (20 points, 8 rebonds) pour faire la différence malgré l’absence dans leurs rangs de Kevin Durant. À noter que les cinq joueurs du cinq majeur de Houston ont inscrit au moins 16 points.

Performant dans les trois premiers matches, LeBron James n’a en revanche guère brillé dans le camp des Lakers dimanche: 9 passes décisives certes, mais seulement 10 points à 2/9 au tir, et surtout 8 pertes de balle. Il a définitivement quitté le parquet à plus de sept minutes de la fin du match.

Victor Wembanyama a par ailleurs sorti le grand jeu dimanche, après avoir manqué l’acte III de la série face à Portland à la suite d’une commotion cérébrale. Le prodige français a compilé 27 points, 12 rebonds et 7 contres dans un match gagné 114-93 par les Spurs sur le terrain des Trail Blazers. San Antonio, qui accusait 17 longueurs de retard à la mi-temps (58-41), mène ainsi 3-1 dans la série.

/ATS