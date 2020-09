Il ne manque plus qu'une victoire aux Lakers

Emmenés par un brillant Anthony Davis – 29 points et 12 rebonds -, les Lakers ont fait le break devant Houston. Victorieux 110-100, ils mènent désormais 3-1 dans cette 1/2 finale de Conférence Ouest.

Une fois de plus, les Rockets ont été surclassés au rebond (52-26). Le départ pour Atlanta de Clint Capela n’a pas été compensé et il s’apparente de plus en plus au fil de cette série comme un choix bien discutable. Le manque de réussite de James Harden, crédité d’un terrible 2 sur 11 au tir, est l’autre raison qui explique cette défaite dans l'Acte IV.

Les Lakers ont ainsi fait un pas décisif vers la finale de la Conférence Ouest. Une statistique souligne l’étendue de la tâche qui attend Houston. Jamais, en effet, LeBron James, auteur de 16 points jeudi soir, n’a été battu en play-off lorsqu’il menait 3-1 dans une série. Ce fut la cas à treize reprises. Et à treize reprises, l’ancien joueur de Cleveland et de Miami a su conclure.

/ATS