Kyshawn George a fait ses débuts en Summer League

No 24 de la draft 2024, Kyshawn George a fait ses débuts sous le maillot de Washington vendredi à Las Vegas lors de la Summer League de NBA.

Le Valaisan a cumulé 7 points, 5 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions dans un match gagné 94-88 face à Atlanta.

Kyshawn George ne faisait pas partie du cinq majeur des Wizards contrairement aux deux autres joueurs choisis au 1er tour par Washington, le no 2 Alexandre Sarr (12 points vendredi) et le no 14 Bub Carrington (19 points, 9 rebonds, 8 assists). Sixième homme de son équipe, il a tout de même passé près de 22' sur le parquet.

L'ailier de 20 ans a manqué d'adresse au tir, ne rentrant qu'une seule de ses cinq tentatives à 3 points, et il doit déplorer 4 pertes de balle. Mais celui qui devrait devenir le troisième Suisse à évoluer en NBA a démontré toute sa polyvalence face aux Hawks du no 1 de la draft Zaccharie Risacher (18 points, 5 rebonds).

Le deuxième match de Washington dans cette Summer League est programmé dimanche soir, face aux Houston Rockets. La saison régulière, dont le calendrier n'a pas été dévoilé, démarrera en octobre. Les Wizards ont déjà un rendez-vous fixé: ils iront affronter Miami à Mexico City le 2 novembre.

