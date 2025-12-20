Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu ...
Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Photo: KEYSTONE/AP/Brandon Dill

Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu Memphis 130-122 pour un cinquième succès cette saison.

Le Chablaisien a livré un tout grand match. En 39 minutes, il a amassé 28 pts (10/16 soit 62,5%), avec un 3/7 à distance, 7 rebonds, 7 assists, une interception et un contre. Cette deuxième année est vraiment celle de la confirmation pour le Valaisan qui affiche une moyenne de 14,7 pts, 5,8 rebonds et 5 assists.

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets de Nikola Jokic 115-101, mais Clint Capela n'est pas entré en jeu. Quant à Yanic Konan Niederhäuser, il n'était pas dans l'effectif des Clippers qui ont pris le meilleur sur les Lakers dans le derby de Los ANgeles, 103-88.

/ATS
 

