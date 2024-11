Kyshawn George et les Wizards désarmés

Au lendemain de sa défaite à Orlando, Washington n’a pas su rebondir. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 107-92 à Houston pour concéder une cinquième défaite de rang.

Mené 55-40 à la pause, Washington n’a pas eu l’ombre d’une chance au Texas malgré le retour aux affaires de Kyle Kuzma. Dominés au rebond, les Wizards ont subi un partiel de 10-0 juste avant la pause pour laisser les Rockets s’envoler au score.

Sorti du banc, Kyshawn George a inscrit 8 points, cueilli 2 rebonds et délivré 3 assists pour un temps de jeu de 25’ et un différentiel de -4. Le Valaisan et ses coéquipiers restent au Texas pour affronter mercredi le San Antonio de Victor Wembanyama, auteur de 34 points – avec un 6 sur 12 à 3 points - lundi soir lors de la victoire 116-96 devant Sacramento.

