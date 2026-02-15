L'équipe « Stars » d'Edwards l'emporte, Wembanyama frustré

La formation américaine 'Stars' d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau ...
L'équipe « Stars » d'Edwards l'emporte, Wembanyama frustré

L'équipe

Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

La formation américaine 'Stars' d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau format était inauguré dimanche à Los Angeles afin de donner un nouveau souffle à l'évènement.

Les 'Stars' se sont donc imposés 47-21 en finale face à l'autre équipe US, les 'Stripes', menés par les vétérans LeBron James et Kevin Durant, à l'issue d'un mini-tournoi de trois formations. Désigné MVP du tournoi, Anthony Edwards a inscrit 8 points en finale.

Très impliqué, le Français Victor Wembanyama a contribué à dynamiser l'évènement, mais a été sorti au 1er tour avec l'équipe 'Monde' des joueurs internationaux, après deux défaites. 'C'était beaucoup plus plaisant que l'année dernière, a apprécié le Français en conférence de presse. J'ai trouvé que le basket proposé était pas mal.'

/ATS
 

