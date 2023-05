L'équipe de Suisse masculine en quête d'exploit à la Coupe du monde

La mission 'JO 2024' est lancée pour l'équipe de Suisse masculine de 3x3. Celle-ci rêve d'exploit dans la Coupe du monde prévue de mardi à dimanche à Vienne.

Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture et Paul Gravet étant encore engagés avec Fribourg Olympic en SBL, Swiss Basketball n'a guère eu le choix à l'heure de composer sa sélection. C'est l'intérieur de Vevey Riviera Jonathan Dubas, membre de la Team Fribourg en 3x3, qui accompagne les trois Suisses de la Team Lausanne.

Eliminé le 18 mai en quart de finale des play-off de SBL avec le VRB, Jonathan Dubas n'a guère eu le temps de préparer spécifiquement cette Coupe du monde. La Suisse devrait donc s'appuyer avant tout sur Westher Molteni, Marco Lehmann et Gilles Martin, qui évoluent ensemble depuis plusieurs années sur le circuit de 3x3.

Le trio était d'ailleurs en lice sur le circuit Challenger à Deqing Huzhou en Chine, où les deux premiers ont décroché un ticket pour le Masters d'Edmonton prévu à la fin juillet. La Team Lausanne, complétée par l'Espagnol Carlos Martinez, a pris la 3e place après s'être inclinée en demi-finale face au futur vainqueur Düsseldorf.

La tâche de la formation helvétique s'annonce délicate en Autriche, où les trois premiers du tournoi offriront à leur pays un ticket pour un Tournoi de Qualification Olympique. Il s'agira ainsi tout d'abord de terminer parmi les trois premiers de son groupe pour disputer la phase à élimination directe.

En outsider

Tête de série no 12, la Suisse figure dans une poule D où deux favoris se dégagent: les Pays-Bas (nos 4), vice-champions du monde de 3x3 en 2017 et en 2018, et la Mongolie (no 6), qui devraient se disputer la 1re place du groupe synonyme de qualification directe pour les quarts de finale prévus samedi.

Les Helvètes affronteront Néerlandais et Mongols vendredi, lors de la 2e journée de la phase préliminaire. Ils n'auront donc pas le droit à l'erreur mercredi à l'heure de se mesurer au Japon (no 13) puis à la Hongrie (no 19) s'ils entendent conserver leurs espoirs de jouer le podium final.

Une première opportunité

Cette Coupe du monde, pour laquelle l'équipe de Suisse dames n'est pas parvenue à se qualifier, constitue la première opportunité de décrocher un ticket pour l'un des trois TQO. Seules trois nations par genre décrocheront une place pour les JO de Paris sans avoir à disputer un Tournoi de Qualification Olympique.

/ATS