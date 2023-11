L'équipe de Suisse masculine jouera le 3e TQO

Swiss Basketball peut toujours rêver d'envoyer une équipe de 3x3 aux JO de Paris 2024. Elle pourra aligner une formation masculine lors du troisième Tournoi de Qualification Olympique, prévu en juin.

La Suisse a obtenu sa place pour ce TQO grâce à sa 11e place dans le classement masculin par nation de la FIBA publié mercredi. L'équipe de Suisse dames peut en revanche tirer un trait sur ses ambitions pour Paris 2024, après s'être retrouvée à deux succès d'un ticket pour Tokyo 2021 lors d'un TQO organisé en mai 2021.

Seize équipes par genre prendront part au troisième et dernier TQO, les trois premiers décrochant leur place pour le tournoi olympique de Paris auquel huit formations par genre prendront part. Trois équipes masculines sont déjà qualifiées par le biais du classement mondial: Serbie, Etats-Unis et Chine.

La Suisse doit sa 11e place dans le classement masculin aux performances de la Team Lausanne, surtout, mais aussi à celles de Fribourg et Montreux. La Team Lausanne a notamment obtenu une victoire sur le circuit Challenger en Mongolie, cueillant deux podiums dans des tournois estampillés Masters.

'La participation de la Suisse à un TQO n'aurait pas été possible sans l'ardeur, la passion et le dévouement incommensurables de tous les acteurs impliqués. Leur détermination, leurs sacrifices et leurs moments de fraternité ont consolidé les fondations sur lesquelles repose aujourd'hui le succès du 3x3 en Suisse', se réjouit dans un communiqué Erik Lehmann, Secrétaire Général de Swiss Basketball.

Pas d'interruption du championnat

A noter que le fait de participer au troisième TQO n'obligera normalement pas Swiss Basketball à interrompre la SBL, la finale des play-off devant se terminer le 25 mai au plus tard. Reste maintenant à déterminer les critères de sélection des joueurs: les candidats sont nombreux, alors qu'il n'y aura que quatre élus.

/ATS